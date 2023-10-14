مراسل الجزيرة مباشر: تكدس جثث الشهداء بمستشفى الشفاء في غزة مع صعوبة التعرف عليها (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاعا إنسانية صعبة جدا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حيث تتكدس الجثث في ثلاجات الموتى وفي ممرات المستشفى.

وقال مراسل الجزيرة: إن عددا كبيرا من الشهداء حاول الأهالي إخراجهم، ولا يزال هناك آخرون يحاول الأهالي العثور عليهم والتعرف على جثثهم.

وفي ثلاجة الموتى بالمستشفى تتكدس جثث عشرات من الشهداء في الثلاجة التي توشك أن تتوقف عن العمل.

وأضاف “هناك كثير من جثث الشهداء التي لم يتم التعرف عليها، لأن أهاليهم قضوا جراء عمليات القصف المكثف التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة”.

وخارج ثلاجة الشهداء رصدت الجزيرة مباشر عشرات من الجثث على أرض المستشفى؛ لعدم وجود أماكن لها في الثلاجة، وهناك جثث معروفة وأخرى غير معروفة يحاول الأهالي التعرف عليها.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر كثيرا من جثث الشهداء متفحمة يصعب التعرف عليها، نحو 100 شهيد ملقى على الأرض، جثث أطفال ونساء، جثث مقطعة، وأخرى متفحمة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بلغ عدد الشهداء 2215 شهيدًا و8714 مصابًا، و54 شهيدًا وأكثر من 1100 مصاب في الضفة منذ السبت الماضي.