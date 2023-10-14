مسؤول أمريكي: نعمل على فتح معبر رفح من غزة إلى مصر

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر اليوم.

ونقلت رويترز عن المسؤول في تصريحات للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله “نحاول تسهيل الوصول إليه بأن يكون مفتوحا من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم. المصريون والإسرائيليون والقطريون يعملون معنا على ذلك”.

من جانبها نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مسؤولين مصريين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح للأجانب بالخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في وقت لاحق اليوم.

عاجل: الجيش المصري يغلق بوابة معبر رفح البري من الجانب المصري بإنشاء حواجز إسمنتية مرتفعة أمام المعبر، وتعزيزات عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة.#غزة pic.twitter.com/BRyko5HluN — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 14, 2023

وتقول مصر إن جانبها من معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة لا يزال مفتوحا، ومع ذلك توقفت حركة المرور عدة أيام بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود.

وقال مصدر أمني مصري تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن قوات الأمن المصرية عززت الأمن على جانبها من الحدود بما في ذلك وضع حواجز خرسانية، لكن التقارير الواردة بأنها أغلقت المعبر غير صحيحة.

ويشكل المعبر المخرج الرئيسي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولا تسيطر عليهم إسرائيل. وفرضت إسرائيل ومصر قيودا مشددة على حركة البضائع والأشخاص بالقطاع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس عليه عام 2007.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إن الحدود لا تزال مغلقة وإن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.