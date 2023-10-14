مستشفى في غزة يستخدم ثلاجات الأغذية لحفظ جثث الشهداء (فيديو)

اضطرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة إلى استخدام ثلاجات الأغذية لحفظ جثث الموتى، وذلك بعد امتلاء ثلاجات المستشفى بجثث الشهداء.

وقال ياسر خطاب العامل في مشرحة مستشفى شهداء الأقصى، إن إدارة المستشفى اضطرت إلى إحضار ثلاجات لحفظ الأطعمة من مصانع الأغذية لحفظ الجثث بعد تكدس الجثث بالعشرات والمئات مع وجود جثث لم يتم التعرف عليها.

وأضاف أن الوضع كارثي، مؤكدا وصول جثث متفحمة تنبعث منها روائح الفسفور السام الكريهة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد بلغ عدد ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع 2215 شهيدا و8714 جريحا.