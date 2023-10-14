مقتل وإصابة 5 لبنانيين.. قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على جانبي الحدود (فيديو)

أعلن “حزب الله” اللبناني قصف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان ومقتل أحد أفراده، فيما قُتل لبناني وزوجته وأصيب اثنان في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال “حزب الله” في بيان، السبت، إنه هاجم مركزا إسرائيليا للمراقبة والرصد في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، ما أسفر عن تدمير جزء كبير منه.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه هاجموا مُجددا “مركزا للمراقبة والرصد تابعا لقوات الاحتلال في بركة النقار، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وأضاف “تمت إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن “حزب الله” في بيان أنه هاجم مواقع “الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وتحقق إصابات دقيقة ومباشرة”.

وعلى الجانب اللبناني، قُتل رجل وزوجته وأصيب اثنان آخران في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة شبعا، جنوبي لبنان.





كما أعلن حزب الله مقتل أحد أفراده “أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم “خلية مسلحة” بدعوى محاولة التسلل من لبنان عبر الحدود، كما أعلن أنه قصف موقعاً في لبنان أُطلقت منه النار على مزارع شبعا.