موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: النزوح الوحيد الذي نقبله هو العودة إلى أراضي 1948 (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لقناة لجزيرة مباشر، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تطهيرا عرقيا ضد أهالي قطاع غزة.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر:

النزوح الوحيد الذي نقبله هو العودة إلى الأراضي التي تم احتلالها في نكبة 1948.

نقول للولايات المتحدة كفى قتلا لشعبنا الفلسطيني بأسلحتكم التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يسعى لمضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة دون اكتراث لحقوق الفلسطينيين.

الحلول السلمية لم توصلنا لشيء طيلة 70 عاما ولم نجد سبيلا سوى المقاومة.

سردية الاحتلال باستهداف المقاومة للأطفال كاذبة والولايات المتحدة تراجعت عنها.

ملتزمون بالقانون الدولي وتوفير الحماية للأجانب المقيمين بالقطاع.

على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في قطاع غزة وأن يتدخل لوقف تجويع وإبادة أهالي القطاع.