نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 400 فلسطيني في الضفة منذ بدء معركة طوفان الأقصى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا في الضفة اليوم السبت؛ ليرفع عدد المعتقلين إلى 400 منذ السبت الماضي.

وجاء في بيان أصدره النادي اليوم “شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، من بينهم الأسير المحرر رسمي المحاريق من الخليل، وهو من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال”.

وأضاف البيان “تأتي حملات الاعتقال هذه في ظل العدوان الشامل الذي يشنّه الاحتلال، كعملية انتقامية بحق أبناء شعبنا، حيث توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، نابلس، جنين، رام الله، أريحا، والقدس”.

وبيّن نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ بدء معركة طوفان الأقصى، واعتقلت 400 مواطن على الأقل من الضّفة، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل والقدس، إضافةً إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة الذين لم تعرف أعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، ولا هوياتهم.

ولفت النادي إلى أنّ عمليات الاعتقال شملت كافة الفئات بما فيها الأطفال، والنّساء، وكبار السّن. وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التّهديد، والضرب المبرح للمعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين.

وأشار نادي الأسير إلى أنّه منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر من 5800.

وتشكّل حملات الاعتقال أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.