نقل عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأقصى إثر استهداف منزل في دير البلح (فيديو)

وصل عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأقصى إثر قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال قصف المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل.

وأضافوا أن عشرات الأشخاص كانوا في المنزل لحظة قصفه، أغلبهم من الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعداد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت أكثر من 2200 شهيد ونحو عشرة آلاف مصاب.