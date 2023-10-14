هنية يطالب الأمم المتحدة بحمل الاحتلال على وقف عدوانه على قطاع غزة

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أمس الجمعة، برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

أشار فيها إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من قبل جيش الاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جينيف الرابعة.

وقال بيان لحركة حماس إن هنية أشار في رسالته إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من “عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من قبل جيش الاحتلال، والتي ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جينيف الرابعة”.

وأضاف البيان أن هنية أشار أيضا إلى تصريحات “وزير حرب الاحتلال والتي أكد فيها على إطباق جيشه للحصار على المدنيين العزّل في غزة عبر منع إدخال الحاجات الأساسية للسكان بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية والوقود”.

وطالب هنية الأمين العام بحمل سلطات الاحتلال، باعتبارها القوة العسكرية المحتلة القائمة، على الوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.

وأكد هنية في ختام رسالته على “استمرار شعبنا في حقه في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة فقد بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة 2215 شهيدًا و8714 جريحًا، وفي الضفة الغربية 56 شهيدًا وأكثر من 1100 جريح.