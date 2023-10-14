وزارة الصحة بغزة: الاحتلال أباد 50 عائلة داخل منازلهم بإجمالي 500 شهيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن جيش الاحتلال أباد 50 عائلة داخل منازلهم وأثناء نزوحهم القسري إلى جنوب القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها الجمعة، أن “جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها”.

وأشارت إلى خداع الاحتلال للفلسطينيين، حيث فرض عليهم النزوح واستهدفهم ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ودعت الوزارة إلى وقف فوري لجرائم الاحتلال في قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 1900 وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 سيدة.

وأكدت أن الاحتلال يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية.





ولليوم الثامن على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بالمدفعية وشن الغارات الجوية، ما تسبب في محو أحياء سكنية بكاملها.