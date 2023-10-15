“أهلًا بكم في الجحيم”.. سرايا القدس تتوعد الاحتلال الإسرائيلي قبل معركة برية مرتقبة (فيديو)

توعد أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال اجتياحه البري لقطاع غزة.

وقال أبو حمزة في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن معركة طوفان الأقصى، التي تؤكد الحركة استمرار معاركها “أدت لتخبط الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، محاولًا بشكل بائس تهجيرهم من شمال القطاع”.

ووجه أبو حمرة التحية للشعب الفلسطيني “الذي أعلن ثباته في بيوته رفضًا لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفًا “العدو الصهيوني بلغ ذروة الحقد والانتقام، بقصفه لمساجدنا وبيوتنا وأطفالنا، متجاوزًا كل الأعراف الدينية والقانونية والانسانية، ورغم كل ذلك لم ينل من عزيمتا في شيء”.

وتابع “إننا أمام جرائم العدو وغطرسته نؤكد على ثباتنا في هذه المعركة، إذ ليس لنا خيار سوى النصر فيها إن شاء الله”.

وقال “اليوم وقد وصل عدونا للتلويح بالعدوان البري، نقول له: أما والله وقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم وقد أتيتم إلينا بأقدامكم”، مؤكدًا أن المقاومة على أتم الاستعداد للمواجهة، قائًلا “أعددنا لكم رجالًا يحبون القتل في سبيل الله، كما تحبون الحياة، أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم”.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه استعدادًا لاجتياح بري فيما أكدت حماس استعدادها لصدّه. في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.