إسرائيل: أخطأنا في تقدير حماس وتلقينا ضربة قاسية (فيديو)

اعترف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (تساحي هنغبي) بخطئه عندما قال إن حركة حماس في قطاع غزة “مرتدعة”، مؤكدا أن بلاده “تلقت ضربة قاسية”.

وقبل ستة أيام فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى، قال هنغبي “حماس مرتدعة للغاية، وتدرك عواقب المزيد من التحدي”.

لكن في مؤتمر صحفي مساء السبت، قال هنغبي “هذا خطأي، وهو يعكس خطأ كل عوامل التقييم على مدى سنوات طويلة، وبشكل أكبر في الفترة الأخيرة، عندما كنا نعتقد أن حماس تعلمت درس حارس الأسوار (عملية أطلقتها إسرائيل على غزة في مايو/أيار 2021) حيث تلقت وقتها ضربة حاسمة”.

وأضاف “لقد تجلى ارتداع حماس أيضا في العمليات العسكرية الثلاث التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الجهاد الإسلامي”.

وتابع “في عملية الدرع والسهم (9-13 من مايو 2013)، وجّهنا ضربة حاسمة إلى الجهاد التي ناشدت حماس التدخل لإنقاذها، لكن حماس قررت عدم دخول المعركة”.

وقال هنغبي “ذلك كان أحد الأسباب التي جعلت الإسرائيليين يعتقدون أن حماس تخشى الدخول في مواجهة”.

ومضى مؤكدا “تعرضت دولة إسرائيل لضربة قاسية يوم السبت الماضي (7 من أكتوبر/تشرين الأول)”.

ونفى هنغبي ما تردد عن تحذير مسؤولين مصريين لبلاده من هجوم مرتقب لحماس انطلاقا من غزة بقوله “شخصيا، الجواب هو لا”.

وأضاف “لم أتلق مثل هذا التحذير. وبشكل منهجي، المصريون لم يتواصلوا مع أي من الأشخاص الذين يتواصلون معهم، لا رئيس الوزراء ولا المقربون مثلي ومثل رئيس الموساد، إنها أخبار كاذبة لم ننكرها نحن فقط، بل نفاها المصريون أيضا”.

وبشأن قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال هنغبي “نحن جميعا ملتزمون بعودتهم، وكذلك الحكومة بكاملها”، إلا أنه نفى أن تكون هناك مفاوضات في هذا الصدد حتى اليوم.

وتمكنت “حماس” من أسر عدد غير معلن من الإسرائيليين خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة، مع بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والاثنين، أعلنت “حماس” أنها لن تتفاوض على تبادل الأسرى تحت النيران، وفق كلمة متلفزة للمتحدث العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة (المحاصر منذ 2006) لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها “السيوف الحديدية”.