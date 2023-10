“الأطفال بتموت حرام عليكم”.. أم فلسطينية تناشد العالم وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

لم تتمالك أم فلسطينية مكلومة نفسها بعد استشهاد أبنائها واثنين من أشقائها في قصف لقوات الاحتلال بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وصرخت الأم في ذهول “الأطفال بتموت حرام عليكم، أوقفوا إطلاق النار عشان الأطفال، بس عشان الأطفال، القدس لنا.. القدس لنا”

وأكدت الأم من داخل مستشفى “شهداء الأقصى” أن منزلها قد تعرّض للقصف ليلًا من دون سابق إنذار، وأشارت إلى وجود إحدى بناتها تحت ركام الأنقاض حتى الساعة، قائلة “من الساعة 6 بنتي تحت الرمل، ما طلعتش حتى الآن”.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن هناك حاجة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار، للوصول إلى الأطفال في قطاع غزة المحاصر.

ووصفت يونيسف، عبر منصة إكس اليوم الأحد، الوضع في غزة بـ”الكارثي”. وقالت “يونيسف تستجيب للاحتياجات الملحة لأطفال غزة، ولكن الوصول إليهم يزداد حرجًا. نحن بحاجة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار للوصول لهم”.

“There is no clean drinking water, no sufficient food, and no bathrooms.”

Time is running out for children in Gaza. UNICEF is continuing to respond to their critical needs but access is becoming increasingly difficult and dangerous. pic.twitter.com/aludnWyuhc

— UNICEF (@UNICEF) October 14, 2023