الأمم المتحدة تؤكد أن غزة تشهد “كارثة إنسانية غير مسبوقة”

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، الأحد، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشف عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين “لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة في الأيام الثمانية الماضية”.

وأشار إلى تكشف “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في القطاع الساحلي.

وأشار لازاريني إلى أنه دعا للمؤتمر “لدق ناقوس الخطر لأنه اعتبارًا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية”.

وأكد “في الواقع، يتم خنق غزة”، مشيرًا إلى غياب الحس الإنساني في الحرب، وقال “إذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعًا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها”.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي “إسرائيل كاتس” استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه بعد أسبوع من توقفها، وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال حيث يكثف الاحتلال ضرباته الجوية.

وقال كاتس “تمت الموافقة على قرار إعادة إمداد جنوب غزة بالمياه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس (الأمريكي جو) بايدن”.

وبحسب كاتس “هذا الأمر سيدفع السكان المدنيين إلى جنوب القطاع”.

وفي رسالة لسكان الجنوب، تم إبلاغ أهالي جنوب قطاع غزة من قبل بلدية بني سهيلا باستئناف ضخ المياه.

وقالت البلدية في بيان “ننوه للإخوة المواطنين إلى عودة ضخ مياه ميكروت من الجانب الإسرائيلي بعد انقطاع عدة أيام، وعليه يمكن للمواطنين استخدام المياه التي يتم ضخها عبر شبكة البلدية للشرب والاستخدامات المنزلية المتنوعة كونها صالحة للشرب”.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وإصابة 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة حماس عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.