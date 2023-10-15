السيسي لبلنيكن: رد فعل إسرائيل تحول إلى عقاب جماعي لغزة (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن “رد فعل إسرائيل تحول في غزة إلى عقاب جماعي”.

وأكد السيسي خلال كلمته لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن “رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي ضد غزة التي يقطنها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني”.

ويزور بلينكن القاهرة ضمن جولة في المنطقة لتأكيد دعم واشنطن لتل أبيب، مقابل جهود مصرية دولية لإيقاف القصف الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه التاسع.

وشدد السيسي على أن “غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب”، وقال إن “التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا”.

وأكد أن مصر “تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع”، دون تسمية تلك الأطراف.

وأشار إلى أن 5 جولات بين قطاع غزة وإسرائيل، (في إشارة إلى أبرز المواجهات بين الجانبين من 2005 إلى 2023) أسفرت “عن مقتل 12.5 ألف فلسطيني، و2700 من الجانب الإسرائيلي منهم 1500 سقطوا في الأزمة الأخيرة، فضلًا عن إصابة 100 ألف فلسطيني و12 ألف إسرائيلي، وسقط من أطفال فلسطين 2500، ومن أطفال إسرائيل 150”.

وتوجه الرئيس المصري بالحديث إلى بلينكن، قائلًا: “أنت تحدثت أنك يهودي (في مؤتمر صحفي بإسرائيل الخميس)، وأنا مواطن مصري نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكونوا يتعرضون للقمع أو الاستهداف، ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أنه تم استهداف لليهود في تاريخهم القديم والحديث”.

وأكد أن “ما حدث من استهداف لليهود كان في أوروبا وإسبانيا ودول أخرى، ولكن في بلادنا العربية والإسلامية لم يحدث”.

وأضاف: “نحتاج أن نتحرك بقوة، ومهم تخفيض التوتر ونيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فالقطاع محاصر ليس فيه ماء ولا كهرباء ولا وقود”.

ويقوم بلينكن حاليًا بزيارة مصر ضمن جولة في المنطقة، بدأها الخميس بإسرائيل، ثم الأردن، وقطر، والبحرين، والإمارات، والسعودية، وسيعود غدًا إلى تل أبيب.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة (المتاخم لحدود مصر)، ما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيًا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3526 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.