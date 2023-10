العالم يتضامن مع غزة.. مظاهرات ومسيرات حاشدة في دول عدة لدعم فلسطين (فيديو)

شهدت مدن عدة في العالم، السبت واليوم الأحد، مظاهرات دعم لفلسطين وتضامن مع غزة، وسط ما تتعرض له من قصف وتدمير ومحاولات تهجير من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 9 أيام.

وخرجت اليوم مظاهرات في العاصمتين المغربية والتونسية ودرعا السورية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشهدت مدينة ديار بكر في تركيا، اليوم، مظاهرات تضامن مع غزة. كما شهدت إسطنبول، السبت، مظاهرة للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، نظمتها منصة الإرادة الوطنية، وجاءت تحت شعار “مسيرة فلسطين الكبيرة”، وتوجّه المتظاهرون لاحقًا سيرًا على الأقدام إلى جامع آيا صوفيا الكبير.

وتخللت المظاهرة رفع الأعلام التركية والفلسطينية، واللافتات والهتافات الداعمة لفلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية.

وتظاهر الآلاف في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعمًا لفلسطين وتضامنًا معها، واحتشد المتظاهرون في ميدان مقابل البيت الأبيض، تلبية لدعوة أطلقتها منظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين” (AMP)، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وتظاهروا رغم الأمطار الغزيرة.

وردَّد المشاركون في الفعالية هتافات أبرزها “فلسطين حرة” و”وتحيا فلسطين”، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، كما انتقدوا بهتافاتهم ولافتاتهم الدعم الأمريكي لإسرائيل، وتمويل واشنطن لحربها ضد الفلسطينيين.

وكان من بين المشاركين في المظاهرة يهود أرثوذكس برفقة أطفالهم، حيث رفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل “دولة إسرائيل لا تُمثلنا”، و”إسرائيل أشعلت الحريق”.

كما نُظمت مظاهرات حاشدة في نيويورك وأمام مقر الأمم المتحدة، وفي مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وفي لوس أنجلوس، وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان. ونُظمت وقفة طلابية حاشدة في جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس.

شهدت مدينتا جنيف وبرن في سويسرا مظاهرات داعمة لفلسطين. وفي ميدان بالاس بجنيف، شارك نحو 7 آلاف شخص في مظاهرة أعربوا فيها عن تضامنهم مع فلسطين وشعبها.

وفي العاصمة برن، تجمّع نحو 500 شخص في مركز المدينة للتضامن مع فلسطين وشعبها، وتخلل الفعالية هتافات داعمة لفلسطين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

وشارك مئات المتضامنين مع فلسطين ومؤيديها إلى جانب أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، في وقفة تضامنية أمام القصر الثقافي بالعاصمة البلغارية صوفيا، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعبَّر المشاركون في الوقفة عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر وأخطر عملية تطهير عرقي، ومحاولة لتصفية قضيته الوطنية من قِبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وردَّد المشاركون الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بتبني المواقف التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

وفي العاصمة البريطانية لندن، تجمَّع آلاف المتظاهرين في احتجاج مؤيد لفلسطين، معربين عن تضامنهم مع شعبها، ومطالبين بوقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

الاحتجاج الذي تم تنظيمه لرفع مستوى الوعي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اجتذب حشودًا متنوعة من الناس، ومن مختلف الخلفيات الفكرية والاجتماعية.

نظمت المظاهرة مجموعات عدة منها حملة التضامن مع فلسطين (منظمة خاصة)، وسط وجود أمني مكثف إذ أُعلن في وقت سابق نشر أكثر من 1000 شرطي لضمان السلامة والسير المنظم للمسيرة.

وسار الحشد في وقت لاحق نحو مكتب رئيس الوزراء في “داونينغ ستريت” حيث انتقدوا دعم حكومة المملكة المتحدة لإسرائيل. وردَّد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وحملوا اللافتات والأعلام الفلسطينية.

وشهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مظاهرة حاشدة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني.

وشارك في المظاهرة أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية، ولجنة التضامن الأيرلندية مع شعب فلسطين، ونقابات عمالية وممثلون عن الأحزاب اليسارية، وآلاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

شهدت مدينة نوفي بازار -كبرى مدن منطقة سنجاق ذات الأغلبية البوسنية في صربيا- مظاهرة داعمة لفلسطين، وتجمَّع ناشطون في ميدان المدينة، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تؤكد تضامنهم مع شعبها، وتندد بما يتعرضون له من اعتداءات وهجمات. كما أطلق المتظاهرون صيحات التكبير وهتاف “فلسطين حرة”.

