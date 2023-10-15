“القسام” تعلن قصف تل أبيب “ردا على استهداف المدنيين في غزة” (فيديو)

أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد، أنها قصفت مدينة تل أبيب بالصواريخ، “ردا على استهداف المدنيين في غزة”.

وقالت في بيان مقتضب إن “كتائب القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر (الإسرائيلية) بحق المدنيين”.

رشــقـ ـة صاروخية جديدة للمـ ـقـ ـاومة في سماء #تل_أبيب #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LJxgSO9J3J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2023

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة؛ خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمار أحياء بأكملها، ويدور الحديث حاليا عن عملية برية تجهز لها إسرائيل لدخول غزة التي تحاصرها منذ 2006.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة صحة “غزة”، فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.