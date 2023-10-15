القسام تنشر مقاطع جديدة لصواريخ وقذائف أطلقتها في “طوفان الأقصى” (شاهد)

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن صواريخ وقذائف جديدة استخدمتها في معركة “طوفان الأقصى”، المستمرة منذ السبت الماضي.

وكشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع مضادة للدروع من عيار 105 مليمترات.

وقالت في بيان عن مقطع “فيديو” نشره “الإعلام العسكري” للقسام، إنها “قذيفة ترادفية ذات قدرة تدميرية عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى”.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية تجاه موقع ناحل عوز.

وقالت السرايا، إنها أطلقت القذائف ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ونشرت مقطعًا آخر “لقصف حشد للاحتلال في موقع “ناحل عوز” بصواريخ بدر 1″.





وقالت سرايا القدس إنها “تواصل سرايا القدس دك مستوطنات غلاف غزة حتى تل أبيب منذ اليوم الأول لبدء عملية طوفان الأقصى”.

يأتي ذلك في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى” لليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال شن هجماته وغاراته العنيفة على قطاع غزة ومنازل الفلسطينيين، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال، اليوم الأحد، قصفه العنيف على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 2228 شهيدًا و8744 مصابًا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدّت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع.

وأظهرت لقطات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح ورفح، كما استهدفت طائراته سيارات الإسعاف، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه استعدادًا لاجتياح بري فيما أكدت (حماس) استعدادها لصدّه. في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.