“اليوم يوم التحرير وقهر الغزاة”.. الأب مانويل مسلم يحيّي المقاومة ويدعو سكان غزة للصمود (فيديو)

أعرب الأب مانويل مسلم -راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات-، في مقطع “فيديو” عن تضامنه الكامل مع المقاومة في غزة، داعيًا السكان إلى ضرورة عدم النزوح والبقاء في أماكنهم، كما حث المسيحيين على المشاركة بالقتال للدفاع عن غزة.

وبدأ مانويل كلمته، اليوم الأحد، مطالبًا أهل غزة بالصمود “على كل شبر من الأرض، والثبات على كل حبة رمل، ابقوا في منازلكم، احذروا أن يقصفوا إرادتكم وشجاعتكم، إن رحل بيتكم بالهدم، فلا ترحلوا أنتم”.

وأضاف “اليوم يوم التحرير وقهر الغزاة الصهاينة، رحلتم مرة فلا ترحلوا مرتين، لكي ينتصر حقكم على أرضكم، ما يحدث في غزة هو انتصار لقضيتنا، وأول بشرى لتحقيق عودتنا، اليوم ليس يوم الرحيل، بل يوم العودة، من رحل منكم فليعد إلى بيته المهدّم ويسكن على أنقاضه، من خاف منكم وهرب فليعد شجاعًا واثقًا بالله وعدالته”.

" قتـ ـلوا بنتي وأولادها”.. أم مكلومة تناشد العالم العربي التدخل لوقف إطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/HMhKuA7Nmg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2023

وتابع “صمود الشجاع يثبت أقدام خائف أو جندي مقاوم، لا ترحلوا، إن رحلت أنت فعودتك ستكون شيئًا مستحيلًا، لكن رحيل بيتك بالهدم عودته قريبة”.

ووجّه رسالة للمسيحيين في قطاع غزة، وقال “جماعة في الموت نعيش، وجماعة في الحرب نموت، إن متنا فالله وفلسطين”، وأردف “اذكروا أنكم جزء لا يتجزأ من شعبكم العظيم، سلمًا أو حربًا، موتًا أو حياة، أنتم جزء أصيل من المقاومة والثبات أمام عواصف الهمجية الصهيونية المهزومة أمام جيشكم العربي”.

كما وجّه رسالة انتقاد للمجتمع الدولي وحقوق الإنسان، وقال “أيها العالم الذي تدعي وتنادي بحقوق الإنسان، إسرائيل تهدم بيوت المدنيين على رؤوس أهلها الأبرياء، مئات الأطفال والنساء والشيوخ يذبحون بأمر عسكري، تعرفون ذلك وتسمعونه بأذاتكم وترونه بعيونكم ومكتوب بين أيديكم”.

ووصف مانويل العدوان الإسرائيلي على غزة بـ”جرائم حرب”، وتساءل “لماذا تسكتون؟ صمتكم -المجتمع الدولي- يعني مشاركتك في الجريمة، يجب أن توقفوا هذه الوحوش المجنونة”.