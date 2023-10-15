بدون سابق إنذار.. الاحتلال يقصف مبنى الشابات المسلمات وسط مدينة رفح (فيديو)

بعد دعوته جيش سكان غزة إلى النزوح نحو الجنوب، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى جمعية الشابات المسلمات وسط مدينة رفح جنوب غزة دون سابق إنذار، مخلفًا سحابة ضخمة من الدخان في السماء، وحطامًا من الحجارة على الأرض.

وتسبب القصف في حالة من الهلع بين المواطنين بحثًا عن أطفالهم الذين تفرقوا عنهم على وقع المفاجأة.

وهرع المواطنون فور تدمير المبنى خارجين من المنطقة قبل استهداف مباني أخرى فوق رؤوسهم، ثم عادوا لإنقاذ المصابين وإغاثة الجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال، اليوم الأحد، قصفه العنيف على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 2450 شهيدا و9200 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدّت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع.