رغم التهديدات الإسرائيلية.. المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: باقون في أماكننا ولو تهدمت فوق رؤوسنا (فيديو)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أنه وجميع الطواقم الطبية في مجمع الشفاء وبقية المستشفيات، قد قرروا البقاء فيها وعدم إخلائها بعد تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقصف الجزء الشمالي من القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي مساء السبت “لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات، وموقفنا الأخلاقي يُلزمنا بمواصلة العمل”، مضيفًا “قررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل، ولن نترك المستشفيات حتى لو هُدمت فوق رؤوسنا”.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي “يشن حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكنًا”، مشيرًا إلى أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع، إذ استُشهد 550 شخصًا.

وانتقد ترك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مناطق وجودها في شمالي القطاع، وقال “من غير المقبول حرمان 70% من الفلسطينيين من خدمات وكالة الأونروا، حيث تركوا سكان الشمال لمصيرهم”.

وطلب القدرة من السلطات الأردنية ضرورة عدم مغادرة المستشفى الميدان بالقطاع، كما طالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، محذرًا من وقوع “كارثة” في حال عدم فتح هذا الممر.

وحمَّل القدرة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن ما يحدث للفلسطينيين في غزة، وقال “على المجتمع الدولي أن يقول كلمته الآن وليس غدًا. يجب أن يوقف هذه الحرب، وأن يحاسب المحتل على كل جرائمه”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، إذ وصلت إلى 2228 شهيدًا و8744 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.