بعد التهديدات الإسرائيلية.. المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: باقون في أماكننا ولو تهدمت فوق رؤوسنا (فيديو)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إنه وجميع الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء في شمال غزة، قرروا البقاء فيها وعدم إخلائها بعد تهديدات من الاحتلال الإسرائيلي بقصف الجزء الشمالي من القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي مساء السبت “لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات وموقفنا الأخلاقي يلزمنا بمواصلة العمل”، مضيفًا “قررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل ولن نترك المستشفيات حتى لو هدمت فوق رؤوسنا”.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يشن “حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكنا”، مشيرًا إلى أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع، إذ استشهد 550 شخصًا.

وانتقد ترك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مناطق تواجدها في شمالي القطاع، وقال “من غير المقبول حرمان 70٪ من الفلسطينيين من خدمات وكالة الأونروا، حيث تركوا سكان الشمال لمصيرهم”.

وطالب أشرف من السلطات الأردنية، بضرورة عدم مغادرة المستشفى الميدان بالقطاع، كما طالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والقود إلى قطاع غزة، محذرًا من وقوع “كارثة” في حال عدم فتح هذه الممرات.

وحمّل القدرة، المجتمع الدولي المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث للفلسطينيين في غزة، وقال “على المجتمع الدولي أن يقول كلمته الآن وليس غد، يجب أن يوقف هذه الحرب، وأن يحاسب المحتل على كل جرائمه”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع أعداد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، إذ وصل عدد الضحايا إلى 2228 شهيدًا، و8744 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.