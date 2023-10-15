بعد قطعها لأيام.. إسرائيل تستأنف إمدادات المياه إلى جنوب غزة

أكدت سلطات الاحتلال، الأحد، استئنافها إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه بعد أسبوع من توقفها، وذلك لدفع السكان للنزوح من الشمال حيث تكثف عدوانها وغاراتها الجوية.

وقال وزير الطاقة “إسرائيل كاتس” إنه “تمت الموافقة على قرار إعادة إمداد جنوب غزة بالمياه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس (الأمريكي جو) بايدن”.

وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق الأحد نزوح أكثر من مليون شخص من شمال القطاع نحو الجنوب هربًا من القصف الإسرائيلي.

وبحسب كاتس “هذا الأمر سيدفع السكان المدنيين إلى جنوب القطاع”.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك ساليفان صرح في وقت سابق الأحد بأنّ مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بمعاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه.

وفي رسالة لسكان الجنوب، تم إبلاغ أهالي جنوب قطاع غزة من قبل بلدية بني سهيلا باستئناف ضخ المياه.

وقالت البلدية في بيان “ننوه للأخوة المواطنين إلى عودة ضخ مياه ميكروت من الجانب الإسرائيلي بعد انقطاع عدة أيام، وعليه يمكن للمواطنين استخدام المياه التي يتم ضخها عبر شبكة البلدية للشرب والاستخدامات المنزلية المتنوعة كونها صالحة للشرب”.

وكانت إسرائيل أعلنت “حصارًا مطبقًا” على قطاع غزة ووقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وأصاب 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.