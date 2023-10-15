حزب الله يقصف ثكنة عسكرية في إسرائيل.. والاحتلال يرد (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف ثكنة عسكرية شمالي إسرائيل، صباح اليوم الأحد، ردًا على قتل وإصابة صحفيين داخل لبنان.

وقال الحزب في بيان، إنه في إطار مواصلة للردّ على “قتل وجرح الصحفيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد، بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجهة”.

وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع “ميركافا” وناقلة جند مجنزرة، مما أسفر ‏عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان الحزب.

وفي بيان منفصل، قال الحزب إن مقاتليه هاجموا 5 مواقع حدودية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي: جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة موقع العباد، وذلك بالأسلحة “المباشرة والمناسبة”.‏

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها أطلقت 20 صاروخًا، اليوم الأحد، تجاه مستوطنتي “شلومي” ونهاريا” ومحيطهما، ردًا على جرائم الاحتلال بحق سكان غزة.





من جانبه، أكد جيش الاحتلال إطلاق أكثر من 30 صاروخًا على الجليل الغربي من لبنان، وقال إنه يقصف جنوب لبنان ردًا على الهجوم، وأعلن منطقة تقع في نطاق 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين.

ودويت صفارات الإنذار في الجليل الغربي، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن سقوط بعض الصواريخ واعتراض أخرى.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، شهدت الحدود اللبنانية تبادلًا لإطلاق النار على تلة عالية بالقرب من كريات شمونة، وأشار الجيش لقيام مروحيات عسكرية بمهاجمة البنية العسكرية في لبنان، ردًا على هذه الهجمات المتتالية.

ومنذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتبادل الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” هجمات عبر الخط الأزرق الفاصل ما أسقط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من احتمال توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، في ظل مواجهة مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة (حماس) وفصائل أخرى في قطاع غزة.