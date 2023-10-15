حشود عرب وأجانب أمام معبر رفح يتحدثون للجزيرة مباشر عما عايشوه في ساعات الحرب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أعدادًا كبيرة من أصحاب الجنسيات الأجنبية ينتظرون أمام بوابة معبر رفح، انتظارًا للسماح لهم بالمغادرة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد نصحت مواطنيها في غزة، أمس السبت، بالتحرك جنوبًا نحو معبر رفح الحدودي مع مصر، ليكونوا مستعدين لاحتمال إعادة فتحه.

وقال شاب صيني يتحدث العربية للجزيرة مباشر “غلبنا في الطريق، زوجتي حامل، واضطرينا لازم أمشي، فيه حرب وهذا خطر كبير علينا، السفارة الصينية أخبرتني أن أذهب إلى المعبر وسيُفتح، أنتظر فتح المعبر”.

وقالت فلسطينية من حي الشيخ رضوان “فين نروح؟ بيتي في الشيخ رضوان وين أروح؟ لا قادرين نرتاح في دورنا، ما في مياه، ما في كهربا، ما في ثلاجة، حتى الأكل ما نعرف ناكل”.

“لم يتم الاتصال بنا”

وقالت مواطنة أمريكية للجزيرة مباشر “كنت في الشجاعية، السفارة الأمريكية أبلغتني أن آتي إلى معبر رفح، الوضع صعب ومخيف للغاية في الشجاعية وفي خان يونس”. وأضافت “نحن هنا منذ سبع سنوات، ولي ولدان موجودان الآن في الولايات المتحدة، وأنا وزوجي نقيم في الشجاعية”.

وردًّا على سؤال: هل طلب منكم أحد القدوم إلى هنا؟ قالت “نعم، قالت لنا السفارة الأمريكية إنهم سيحاولون اليوم إجلاء جميع الأمريكيين، لكن لم يصلنا بعد تأكيد بذلك، لكنهم طلبوا منا أولًا الحضور إلى الحدود، وسيكون هناك محاولة بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا والخامسة مساءً، لكن إلى حد الآن، لم يتم الاتصال بنا”.

الفلسطينيون في الجانب الصحيح من التاريخ

وعن الوضع في غزة حاليًّا، وكيف تعاملت مع الأمر، قالت “لقد كنا هنا في عام 2014، وفي حي الشجاعية بشكل خاص، كان الوضع مرعبًا بصراحة، ولا أدري ما الذي يحدث حاليًّا في الشجاعية، لأننا نقوم بزيارة إلى بعض أفراد العائلة، وكنا في تل الهوى، ونحن الآن في خان يونس، وقد غادرنا خان يونس هذا الصباح، وجئنا إلى هنا عند الحدود، وكل شيء يبدو هادئًا حسب علمي في تلك المناطق!”.

ووجهت في نهاية حديثها رسالة، قائلة “أعتقد حقًّا أن الفلسطينيين في الجانب الصحيح من التاريخ، ذلك ما أؤمن به، كما أعتقد أن الله له خطة لكل مخلوق على الأرض، وأن الفلسطينيين يصنعون التاريخ في هذا الوقت، ذلك ما أعتقده”.