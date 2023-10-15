داخلية غزة: لا توجد منطقة آمنة حاليا في القطاع والاحتلال يضلل العالم (فيديو)

البزم: الاحتلال لم يترك أي منشأة في القطاع إلا قصفها

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إنه لا توجد منطقة آمنة حاليًّا في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر لوزارة الداخلية في غزة بشأن العدوان المستمر على القطاع المحاصر، عقده اليوم السبت بمستشفى الشفاء في غزة، مؤكدًا أن الاحتلال لم يترك أي منشأة في القطاع إلا قصفها.

وقال البزم إن هناك العشرات من الشهداء تحت الأنقاض، وإن عملية استخراج جثثهم أكبر من إمكانيات وزارته. وأضاف “هناك أحياء تحت الأنقاض لا نستطيع الوصول إليهم، ونحتاج إلى مساعدات خارجية”.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف هدم جميع مقرات وزارة الداخلية في القطاع “وهو يخدع الشعب حينما يقول إن هناك منطقة آمنة، فالقطاع كله مستهدَف، والاحتلال يضلل العالم ويكذب”.

وأوضح أن القذائف التي تسقط على القطاع منذ 9 أيام لا تستثني أحدًا حتى الأطفال والنساء، وهناك المئات من الشهداء كل يوم. وقال البزم “لا توجد منطقة آمنة حاليًّا في غزة، فالقطاع كله تحت القصف الصهيوني”.

ووجَّه البزم التحية للصمود الأسطوري لسكان قطاع غزة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، الذين رفضوا الاستجابة لكل تهديدات الاحتلال رغم المجازر وأساليب الترهيب النفسي التي يشنها الاحتلال.

وأكد البزم أن “شعبنا ثابت في أرضه، كل أبناء شعبنا لو قُصفت البيوت فوق رؤوسهم لن يخرجوا من أرضهم أو من بيوتهم”.

وأضاف “مهما كان حجم الاستهداف فلن تتراجع وزارة الداخلية في غزة عن تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني، هناك الآن نحو 10 آلاف جريح ونحو 500 ألف نازح داخل القطاع”. وتابع “لدينا أزمة حادة وصعوبات كبيرة في مياه الشرب، ونحن أمام كارثة حقيقية في القطاع”.

ويواصل جيش الاحتلال اليوم الأحد قصفه العنيف على قطاع غزة، مخلفًا 2329 شهيدًا و9042 مصابًا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدّت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع.