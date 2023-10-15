داخلية غزة: لدينا 10 آلاف جريح ونطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المساعدات (فيديو)

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الوضع الإنساني في القطاع ينذر بكارثة في حال استمرار غلق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وطالب البزم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي بشكل عاجل، وذلك لنقل الجرحى الذين فاقت “أعدادهم 10 آلاف شخص، ولا تستطيع المستشفيات في غزة استيعابهم”، بالإضافة لإدخال الإمدادات الطبية والدواء.

وأضاف البزم، أن غزة تعيش في ظلام دامس منذ قرر الاحتلال قطع المياه والكهرباء والوقود عن القطاع قبل 9 أيام، وقال “الكهرباء تحديدًا تخلق أزمات أخرى، أبرزها صعوبة تشغيل محطات تنقية المياه، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية”.

كما حذر استمرار سياسة العقاب الجماعي، وقال إن المولدات الكهربائية في المستشفيات مهددة بالتوقف، وهو ما ينذر بارتفاع كبير لأعداد الشهداء جراء العدوان، نظرًا لانقطاع الأكسجين ووسائل العلاج كلها.

" قتـ ـلوا بنتي وأولادها”.. أم مكلومة تناشد العالم العربي التدخل لوقف إطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/HMhKuA7Nmg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2023

وعن مستجدات الأوضاع في غزة، قال “لا تزال القذائف والصواريخ تنهمر على المدنيين من البر والبحر والجو”، مشيرًا إلى أن العديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، كما لا يزال العديد من الأحياء تحت الركام لكنهم لم يستطيعوا إخراجهم بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة، بالإضافة لضعف الإمكانيات والمعدات.

وأشار المتحدث باسم الداخلية، إلى اتصالات تجري على المستويات كلها لوقف العدوان الإسرائيلي، وسرعة إدخال المساعدات للقطاع.