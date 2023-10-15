“دير بالك على أختك”.. أب مكلوم يودّع أطفاله الشهداء بعد مجزرة دير البلح (فيديو)

حمل الأب جثة طفلته الشهيدة التي لم يتجاوز عمرها سنة واحدة في باحة مستشفى “شهداء الأقصى” حيث تراصت جثث الشهداء من أسرته

ودّع أب فلسطيني زوجته وأبناءه الشهداء بكلمات مؤلمة قبل دفنهم، بعد استشهادهم في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وحمل الأب جثة طفلته الشهيدة التي لم يتجاوز عمرها سنة واحدة في باحة مستشفى “شهداء الأقصى” حيث تراصت جثث الشهداء من أسرته، وقال “حبيبتي يا بابا، ألف رحمة ونور عليك، هيا يايابا يا حبيبي، أختك دير بالك عليها”.

وجَّه الأب الفلسطيني الذي لم يتمكن من حبس دموعه الكلام إلى طفله الشهيد الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات، وزاد “هيني راح أجيب لكم أمكم”، عن زوجته التي استُشهدت أيضًا في غارة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحد أقارب الأب المكلوم “خلي العرب يشوفوا ما هي أهداف الاحتلال، نساء وأطفال، استشهدت زوجته وأطفاله وحماته”.

وسقط شهداء وجرحى، فجر اليوم، باستهداف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط مدينة غزة، بينما وصل عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأقصى، أمس السبت، إثر قصف منزل في دير البلح.

وقال شهود عيان إن الاحتلال قصف المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل. وأضافوا أن عشرات الأشخاص كانوا في المنزل لحظة قصفه، أغلبهم من الأطفال.

وأظهرت لقطات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح ورفح، كما استهدفت طائراته سيارات الإسعاف، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.