رغم تحذيرات الشرطة.. الآلاف يهتفون لفلسطين وسط لندن (فيديو)

تجمَّع آلاف المتظاهرين وسط العاصمة البريطانية لندن، السبت، في احتجاج مؤيد لفلسطين، معربين عن تضامنهم مع شعبها، ومطالبين بوقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

الاحتجاج الذي تم تنظيمه لرفع مستوى الوعي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اجتذب حشودا متنوعة من الناس، ومن مختلف الخلفيات الفكرية والاجتماعية.

نظمت المظاهرة مجموعات عدة منها “حملة التضامن مع فلسطين” (منظمة خاصة)، وسط وجود أمني مكثف إذ أُعلن في وقت سابق نشر أكثر من 1000 شرطي لضمان السلامة والسير المنظم للمسيرة.

وسار الحشد في وقت لاحق نحو مكتب رئيس الوزراء في “داونينغ ستريت” حيث انتقدوا دعم حكومة المملكة المتحدة لإسرائيل.

وردد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب على بعضها “الحرية لفلسطين”، و”العقوبات على إسرائيل”، و”أوقفوا تسليح إسرائيل”.

وقالت ماغي دن، إحدى المتظاهرات، للأناضول إن ما يحدث في غزة “محطم للقلب”.

وأضافت “ندين ما تفعله إسرائيل، إنها إبادة جماعية”.

وبشأن الحصار الإسرائيلي لغزة مع قطع الكهرباء والمياه، قالت دن “هذا عقاب كامل لـ 2.2 مليون شخص في القطاع”.

وشددت على أن “هذا هو السبب وراء تجمُّعهم في الشوارع اليوم لدعم فلسطين، إذ لا يملك المدنيون في غزة الدواء ولا الغذاء ولا الكهرباء”.

ومنتقدة موقف الحكومة البريطانية، قالت دن “لا أتحدث باسمي فقط، بل نيابة عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا اليوم”.

وفي حديثه للأناضول، انتقد مؤيد فلسطيني آخر، يدعى أيمن الحلبي، وسائل الإعلام الدولية بسبب تغطيتها المبالغ فيها للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إن وسائل الإعلام الغربية غضت الطرف عن الناس في غزة.

وأضاف “نحن بحاجة إلى العدالة التي تبدو بعيدة المنال”، في إشارة إلى معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ 75 عاما.

وشارك حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، مقطعا مصورا على منصة “إكس”، يُظهر تدفق الناس إلى شوارع لندن.

Now in front 10 Downing Street, tens of thousands protest Israeli massacres against the Palestinian people in occupied Gaza, West Bank and everywhere. First speech was for Palestine 🇵🇸✊🏽✌🏽 pic.twitter.com/SuiDfOWo0n

— Husam Zomlot (@hzomlot) October 14, 2023