شاهد: تكدس أطفال غزة أمام الصنابير العامة بعد قطع الاحتلال المياه عن القطاع

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجمُّع أطفال من غزة أمام الصنابير العامة لتعبئة الماء لعوائلهم مع استمرار قوات الاحتلال في قطع المياه عن منازل القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أوقف تزويد غزة بالمياه والكهرباء والوقود، ردًّا على عملية “طوفان الأقصى”.

ولليوم التاسع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بالمدفعية وشن الغارات الجوية، وهو ما تسبب في محو أحياء سكنية بكاملها.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2329 شهيدا و9042 مصابا حتى الآن، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدّت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع.

وأظهرت لقطات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح ورفح، كما استهدفت طائراته سيارات الإسعاف، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن قطاع غزة.