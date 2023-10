صواريخ القسام تستهدف مستوطنة سديروت في غلاف غزة وهروب عضو كنيست (شاهد)

استهدفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالصواريخ، مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

وخلَّفت صواريخ القسام حرائق داخل المستوطنة، ردًّا على تواصل العدوان على غزة. وقالت كتائب القسام في بيان، الأحد، إنه جرى “قصف مستوطنة سديروت الإسرائيلية برشقة صاروخية ردًّا على استهداف المدنيين”.

ورصدت مقاطع فيديو هروب عضو من الكنيست أثناء سقوط الصاروخ في سديروت، بينما كان يدلي بتصريح لوسائل الإعلام عن حجم الخسائر في المستوطنة التي سببتها عملية “طوفان الأقصى”.

وقصفت كتائب القسام، ضمن رشقاتها صباح الأحد، حشودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع “مفتاحيم”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إجلاء مَن تبقى مِن سكان مستوطنة سديروت، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 7 آلاف، يتواصل اليوم الأحد إلى مناطق داخل الأراضي المحتلة.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن الجيش طلب من المستوطنين في مناطق عدة قريبة من سديروت البقاء في الملاجئ.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الغالبية العظمى من سكان سديروت، البالغ عددهم 30 ألف نسمة، غادروا المدينة بعد أسبوع من وابل الصواريخ من القطاع الذي تسبب في أضرار جسيمة للمنازل وعدد من الضحايا المدنيين.

The vast majority of Sderot's 30,000 inhabitants left the city after a week of barrages from the Strip that caused a great deal of damage to homes and a number of civilian casualties.https://t.co/04gn1S59oR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 15, 2023