طوفان الأقصى.. جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد بوحدة النخبة التابعة لحماس في غزة (فيديو)

لم يصدر أي تعليق أو بيان من حماس إلى الآن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “تصفية” قائد وحدة النخبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في كتيبة خان يونس، الذي نسب إليه مسؤولية الهجوم في نيريم ونير-عوز ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أن بلال القدرة، قائد وحدات حماس في جنوب خان يونس، قُتل في غارات جوية مساء أمس. ونشرت إذاعة جيش الاحتلال والمتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، مقطعًا لما قيل إنها عملية الاستهداف. في حين لم يصدر أي تعليق من حماس إلى الآن.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه “تم تصفية عدد آخر من الناشطين في حماس والجهاد الإسلامي”، وذكر أنه “خلال ساعات الليلة الماضية أغار جيش الدفاع على أكثر من 100 هدف عسكري في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا لإضعاف قدرات حماس”.

#عاجل تمكنت طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية المدعو بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس والذي كان مسؤولًا عن الهجوم الإرهابي في نيريم ونير-عوز. كما تم تصفية عدد أخر من النشطاء في حماس والجهاد الإسلامي. خلال ساعات الليلة الماضية… pic.twitter.com/3TxIAOXsDD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2023

وارتفع عدد الشهداء في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 2329، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس اليوم.

وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصًا أيضًا في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن استشهاد أكثر من 700 طفل في غزة حتى الآن.