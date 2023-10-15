غزة.. دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية جراء تكدس الجثامين بالمستشفيات (فيديو)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف للجزيرة مباشر إنه سيتم دفن العشرات في مقبرة جماعية جراء تكدس جثامين الشهداء في مستشفيات القطاع، كما أفاد بجمع كثير من الجثث في كفن واحد بسبب نقص الإمكانيات.

وأظهرت لقطات خاصة بالجزيرة مباشر تجهيز ودفن جثث الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة قبل 9 أيام.

وأضاف معروف “في ظل العدد الكبير من الشهداء والجرحى، لدينا أكثر من 100 شهيد في ثلاجات مستشفى الشفاء منذ أيام، منهم مجهولو الهوية ومنهم من لم يتسن لذويهم الوصول إليهم لإتمام عملية الدفن”.

وأشار معروف إلى أن الأوقاف الإسلامية في غزة تواجه إشكالية توفير قبور لهؤلاء الشهداء، لهذا يتم العمل حاليًّا على حفر مقبرة جماعية تضم أجساد هؤلاء الشهداء جميعًا.

وأعلن معروف نقل جثامين هؤلاء الشهداء -الذين بدأت تظهر علامات التحلل على أجسادهم- من الثلاجات لتُدفن في مقبرة جماعية، وأيضًا لإفراغ هذه الثلاجات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين يصلون تباعًا إلى المستشفى نتيجة غارات الاحتلال.

وعن المخاوف من تعرض العملية للقصف من الاحتلال، قال معروف “نحن نقوم بواجبنا الديني والشرعي بدفن موتانا، وأخبرنا جميع الجهات لتتحمل مسؤوليتها، لكن الاحتلال قام بقصف سيارات الإسعاف من قبل، ولا يحترم أي مؤسسات أو عمليات تنسيق”.





وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2329​​ شهيدًا، وأصيب 9042 آخرون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري. وبلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 1300، وأصيب 3526.

وفجر 7 أكتوبر، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.