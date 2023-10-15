“غزة سوّيت بالأرض”.. نازحون فلسطينيون يروون للجزيرة مباشر مآسي القصف العشوائي للاحتلال (فيديو)

واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، غاراته على قطاع غزة المحاصر، مخلفًا عددًا كبيرًا من الضحايا، ودمارًا هائلًا في المباني.

ونزح فلسطينيون من داخل القطاع إلى مركز إيواء تابع للوكالة الدولية لإيواء النازحين (الأونروا) بمحافظة رفح جنوبي القطاع، وروا للجزيرة مباشر تفاصيل ما عايشوه من مآسي القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سيدة فلسطينية ممن التجأوا للمأوى “قمنا نصلي الفجر وفجأة قامت علينا القيامة، وسقطت علينا الصواريخ، كل الدار سوّيت بالأرض، أقل بيت به 70 شهيدا، تم قصفنا بدون إنذارات”.

وأضافت بأسى “غزة صارت كوم تراب، غزة شوارعها سوّيت بالأرض، مين يرضيه؟ حتى لم نستطع إنقاذ الضحايا، الضرب ورا بعضه، شوفوا لنا حل بحق الله، عايزين نعيش كأي ناس”، مضيفة “ولادنا يصحوا فرحانين يروحوا مدارسهم مش ييجوا بعاهة”.

المفكر المصري فهمي هويدي: نحن في خضم نكبة رابعة في فلسطين #الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/PsMTiXcjZc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2023

وقال آخر “جئنا لنحتمي في هذه المدرسة كي نعيش بأمان، كل العالم يعيش في أمان إلا غزة، غزة تتعرض لحصار وقطع كهرباء ومياه، أقول لحقوق الانسان عندما تُمنع الأدوية من العبور عبر معبر رفح، هل هذا هو عدل أمريكا؟”.

وأضاف “أطفالنا يتعرضون للذبح والقصف الإسرائيلي، هؤلاء أطفال ليسوا إرهابيين، ومن حقهم العيش بسلام”، وأشار إلى أن أكثر من 50 شخص يمكثون في الفصل الواحد، “لا أستطيع أحدا منا أن ينام على ظهره، ننام كأننا في سجون الاحتلال من التكدس”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت القسام صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردًّا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.