فاجعة ممرض تفاجأ بابنه وسط الشهداء أثناء تأدية عمله في خان يونس (شاهد)

تفاجأ ممرض فلسطيني يعكف على إسعاف المصابين في مستشفى بمدينة خان يونس في قطاع غزة، بطفله بين الشهداء الذين يتوافدون على المستشفى.

كان الممرض محمد أبو موسى يؤدي عمله، صباح اليوم الأحد، في مستشفى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة عندما تفاجأ بجثة ابنه يوسف وقد شوهتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

انهار أبو موسى داخل المستشفى أمام جثة ابنه وهرع زملاؤه لمآزرته، في مصابه الجلل بعد تفجير منزله بصاروخ إسرائيلي في عدوان مستمر لليوم التاسع على التوالي.

ووصل صباح اليوم عدد من الضحايا إلى مستشفى خان يونس جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال اليوم الأحد قصفه العنيف على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 2228 شهيدًا و8744 مصابًا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدّت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها التاسع.

وأظهرت لقطات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح ورفح. كما استهدفت طائراته سيارات الإسعاف، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه استعدادًا لاجتياح بري فيما أكدت حماس استعدادها لصدّه، في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.