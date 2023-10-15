“كانوا ودودين للغاية”.. مستوطنة إسرائيلية تروي حوارا مع مقاتلي حماس عقب دخولهم منزلها (فيديو)

أكدت مستوطنة إسرائيلية، أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم يمسوها بسوء طول فترة وجودهم في منزلها أثناء عملية “طوفان الأقصى”.

وفي حوار مصور نشرته هيئة البث الإسرائيلية، روت المستوطنة حوارها مع مقاتلي القسام عقب دخولهم منزلها والمكوث فيه لفترة من الوقت.

وقالت إن 5 من مقاتلي القسام مكثوا في منزلها لوقت طويل “حتى حلت الساعة الرابعة عصرا، قلت إذا لم أطعمهم سيقتلوني، بالفعل قدمت لهم الطعام وتناولوه، وعرضت عليهم كوكاكولا زيرو -بدون سكر-، رفضوا وطلبوا كوكاكولا”.

وتابعت “سألت أحدهم كم لديك من الأبناء؟ قال: 3 أولاد وابنتان، سألته عن ما إذا كانوا سيحزنون عندما يصيرون يتامى، فأجاب: كلا يشجعونني على هذا”.

وأكدت أن الأحاديث بينهم كانت ودية، وقالت “كنا ودودون للغاية، ولم يلمسوني ولم أصب بأي أذى”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي وحشي منذ أن أطلقت القسام صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم “طوفان الأقصى”، ردًّا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين، وتدنيس المستوطنين وبعض الوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات فيه، ومنع المصلين من دخوله في بعض الأوقات، وطردهم أحيانا منه.