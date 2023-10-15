كتائب القسام تقصف عسقلان ردا على استهداف المدنيين (فيديو)

أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، أنها قصفت مجمع مفتاحيم الإسرائيلي، ومدينة عسقلان في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها “قصفت مجمع مفتاحيم الإسرائيلي برشقة صاروخية”.

وفي بيان منفصل، قالت “القسام” إنها “قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين”.

وأضافت أنها قصفت كيبوتس “ناحل عوز” في جنوب إسرائيل وموقع “كيسوفيم” شمال النقب بالصواريخ وقذائف هاون.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس “كيسوفيم”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت “القسام” في بيان، إن “كتائب القسام- لبنان، تقصف مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا” وذلك ردا على الحرب على غزة.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.