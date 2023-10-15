لاعبون عرب في أوروبا يتضامنون مع غزة وينتقدون الإعلام الغربي

حذر نجما الكرة العربية المحترفان في أوربا، المغربي حكيم زياش والمصري أحمد حسن كوكا، مما اعتبراه تضليلًا من الإعلام الغربي حول طبيعة ما يحدث في غزة على مدار الأسبوع الماضي.

وتفاعل اللاعبان على حساباتهما تضامنًا مع القضية، وشارك زياش نجم المنتخب المغربي ولاعب غلطة سراي التركي، عبر خاصية القصص على إنستغرام، مقولة شهيرة للمناضل الأمريكي المسلم “مالكوم إكس” قال فيها “إذا لم تكن حذرًا فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.

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وكُتبت المقولة التي نشرها زياش، على صورة توثق الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأيام الماضي، وكتب عليها معلقًا “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”.

من جهته استغل أحمد حسن كوكا، نجم المنتخب المصري وبينديك سبور التركي، احترافه في الملاعب الأوربية لأكثر من 10 سنوات، معتبرًا أن غالبية متابعيه من غير العرب، وانتقد الاعلام الغربي، وفنّد ادعاءات كان الإعلام قد أطلقها على المقاومة الفلسطينية.

وكتب كوكا في منشور على “إكس” باللغة الإنجليزية، “إسرائيل استولت على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف، ودمرت كل شيء، وبعد عقود من محاولة الفلسطينيين المقاومة لاسترداد أرضهم بالأسلحة الصغيرة، وصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين!”

وقال كوكا “الاعلام الغربي قال إنهم وجدوا 40 طفلًا مذبوحًا، لكن لم تكن هنالك صورًا تثبت ذلك، لذا فهو يكذب، الإرهابيون الحقيقيون هنا هم يقصفون البلاد -غزة- ويقطعون عنها الماء والكهرباء والغذاء”.

I moved to Europe 11 years ago , that’s why i have followers and friends who are not Arabic so this post and my stories I’m sharing about Palestine is for you.

Myself and my Arab friends already know very well what's been happening for decades.

Israel took Palestine’s land ,… pic.twitter.com/IFgPswtoP6 — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 14, 2023

كما انتقد كوكا بعض المشاهير الذين عبّروا عن تضامنهم مع إسرائيل، وقال “أعتقد أنه إذا كان لديكم جزء ولو صغير من العاطفة، فسوف تشعرون بالحزن الشديد بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين”.

ومن مصر أيضًا، احتفل فريق النادي الأهلي مواليد 2005 بطريقة مميزة أثناء مباراة ودية أمس السبت، وقام اللاعبون بعد تسجيل الهدف بوقفة حنظلة الشهير، دعمًا لسكان غزة، حسب وسائل إعلام مصرية.

وفي ألمانيا، تضامن رواد المنصات مع عيسى العيدوني، لاعب كرة القدم التونسي والدولي بنادي يونيون برلين إزاء حملة أطلقها بعض مشجعي الفريق تطالب بشطب اسمه من النادي على خلفية إعلان مساندته للقضية الفلسطينية.

ونشر العيدوني على حسابه بإنستغرام، صورة للعلم الفلسطيني مرفقا بـ”إيموجي” معبّر عن الدعاء لفلسطين.

ودون ناشطون ألمان تعليقات على صفحة نادي يونيون برلين يتهمونه “بمساندة الإرهابيين”، وطالبوا بحذف اسم العيدوني من الفريق، فيما تعاطف ناشطون عرب مع اللاعب التونسية، وأشادوا بشجاعته وموقفه المساند للقضية الفلسطينية.

التونسي عيسى العيدوني لاعب يونيون بيرلين الألماني دعم فلسطين، جمهور الفريق غاضب منه ويطالبون النادي بـشطبه من الفريق الهجوم في آخر بوست في حساب النادي، نبي ندعم اللاعب بكل الطرق ونساعده ونوقف معه، هذا رابط البوست لا أوصيكم نبي دعم لـعيسى في كل بوست موجود في حساب النادي… pic.twitter.com/4Rv8iagtOY — عمرو (@bt3) October 13, 2023

وسبق أن أعلن اللاعب المصري نجم أرسنال الانجليزي محمد النني، تضامنه مع فلسطين عبر تغيير صورة حسابه على فيسبوك لعلم فلسطين وقبة الصخرة. كما تحدى المصري المحترف في نانت الفرنسي مصطفى محمد، تهديدات السلطات الفرنسية بمعاقبة المتعاطفين مع المقاومة الفلسطينية، وغيّر صورة حسابه أيضًا تضامنًا مع فلسطين.