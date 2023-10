لاعبون عرب يتضامنون مع غزة وينتقدون الاعلام الغربي

حذر نجما الكرة العربية المحترفان في أوربا، المغربي حكيم زياش والمصري أحمد حسن كوكا، مما اعتبراه تضليلًا من الإعلام الغربي حول طبيعة ما يحدث في غزة على مدار الأسبوع الماضي.

وتفاعل اللاعبان على حساباتهما تضامنًا مع القضية، وشارك زياش نجم المنتخب المغربي ولاعب غلطة سراي التركي، عبر خاصية القصص على إنستغرام، مقولة شهيرة للمناضل الأمريكي المسلم “مالكوم إكس” قال فيها “إذا لم تكن حذرًا فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.

وكُتبت المقولة التي نشرها زياش، على صورة توثق الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأيام الماضي، وكتب عليها معلقًا “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”.

من جهته استغل أحمد حسن كوكا، نجم المنتخب المصري وبينديك سبور التركي، احترافه في الملاعب الأوربية لأكثر من 10 سنوات، معتبرًا أن غالبية متابعيه من غير العرب، وانتقد الاعلام الغربي، وفنّد ادعاءات كان الإعلام قد أطلقها على المقاومة الفلسطينية.

وكتب كوكا في منشور على “إكس” باللغة الإنجليزية، “إسرائيل استولت على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف، ودمرت كل شيء، وبعد عقود من محاولة الفلسطينيين المقاومة لاسترداد أرضهم بالأسلحة الصغيرة، وصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين!”

وقال كوكا “الاعلام الغربي قال إنهم وجدوا 40 طفلًا مذبوحًا، لكن لم تكن هنالك صورًا تثبت ذلك، لذا فهو يكذب، الإرهابيون الحقيقيون هنا هم يقصفون البلاد -غزة- ويقطعون عنها الماء والكهرباء والغذاء”.

I moved to Europe 11 years ago , that’s why i have followers and friends who are not Arabic so this post and my stories I’m sharing about Palestine is for you.

Myself and my Arab friends already know very well what's been happening for decades.

Israel took Palestine’s land ,… pic.twitter.com/IFgPswtoP6

— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) October 14, 2023