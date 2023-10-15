“لا أستطيع الاحتفال وإخوتي يقتلون في غزة”.. سباح مصري يفاجئ الجمهور بعد فوزه بالميدالية الذهبية (شاهد)

أعرب السباح المصري عبد الرحمن سامح، عن تضامنه مع قطاع غزة الذي يتعرض لغارات مكثفة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي.

وفاجأ سامح المذيع بعد فوزه بذهبية للمنتخب المصري في كأس العالم للساحة في اليونان، حين سأله عن مشاعره بعد تحقيق هذا الفوز.

وقال سامح “بصدق، لا أعرف إذا كنت أستطيع الاحتفال أم لا، كان أسبوعًا صعبًا، كنت أتعرض لتهديدات بالقتل لدعمي للقضية الفلسطينية، كنت أنام وأخشى أن يقتحم عليّ أحد مكان سكني”.

وأضاف “لا أعتقد أنه بإمكاني الاحتفال، إخواني وإخوتي يقتلون في قطاع غزة في الوقت الحالي، وأنا حزين لهذا، وأدعمهم”.

🚨🚨 لـــلـــتـــاريـــخ – عبدالرحمن سامح بعد فوزه بذهبية تاريخية في كأس العالم للسباحة في اليونان: "لا اعتقد ان بإمكاني ان احتفل واخوتي يقـ تـللون في فلسطين يوميا." 👏👏🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/ChQYSB7Ptr — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) October 15, 2023

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وإصابة 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة (حماس) عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.