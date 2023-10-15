متحدث “صحة” غزة: مستشفيات القطاع تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام مجازر الاحتلال (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن المنظومة الصحية تلفظ أنفاسها الأخيرة، مطالبًا بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

وفي مداخلة مع الجزيرة مباشر، قال القدرة “في اليوم التاسع من العدوان على غزة، المنظومة الصحية على وشك الانهيار التام، ودخلت مرحلة حرجة، وربما في الساعات القادمة تكون قد خسرت كل مقوماتها الدوائية والوقود، واستنزاف الكوادر البشرية التي تعمل منذ 9 أيام لم يرقد لها جفن”.

وأضاف “ننتظر منذ اللحظة الأولى دخول المساعدت والإمدادات الطبية، وطالبنا العالم بذلك لأنه يدرك حجم ما تعانيه وزارة الصحة جراء الحصار المطبق على قطاع غزة من نقص حاد”.

تلفظ أنفاسها الأخيرة

وقال محذرًا “اليوم بدأت المستشفيات تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام هذا العدوان وأمام هذا الحجم من الضحايا الذين يتوافدون على مستشفيات القطاع مما تنوء به المستشفيات من حمل ثقيل، نحن بتنا لا نستطيع أن نستمر في هذه الخدمات إذا لم تتوفر لنا الإمكانيات التي تسعف المستشفيات والطواقم الطبية في القيام برسالتها الإنسانية والطبية والوطنية والأخلاقية تجاه آلاف الجرحى”.

وأشار إلى أن “الاحتلال ماضٍ في هذه الحرب المفتوحة وحرب الإبادة، يقوم باستهداف أحياء بكاملها واستهداف البيوت على رؤوس ساكنيها، والمشكلة تعقدت عندما يستهدف الاحتلال بيتًا في قطاع غزة يكون فيه أهل البيت الأصليون ويكون عندهم ضيوف من عدة عائلات، وهذا ما يرفع عدد الشهداء في كل استهداف يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الاعتداءات ينتج عنها مئات الضحايا”.

ضرورة فتح ممر إنساني

وطالب القدرة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لفتح المعابر كممر إنساني لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الوقود والأسرّة التي هي الآن ممتلئة في قطاع غزة، ولا يوجد سرير واحد لاستقبال الجرحى والمرضى.

وقال القدرة “الجرحى والمرضى يفترشون ممرات المستشفى وساحات المستشفيات التي يشكّل نزوح آلاف المواطنين إليها هربًا من القصف ضغطًا إضافيًّا”. وتابع “نحتاج كذلك إلى الطواقم الطبية التخصصية وسيارات الإسعاف لإخراج مئات الجرحى والمرضى باتجاه المستشفيات التخصصية في خارج القطاع”.

الإخلاء قرار “جنوني”

وعن مطالبة الاحتلال بإخلاء المستشفيات في القطاع، قال القدرة “يتوجب على العالم أن يقوم بمسؤولياته وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، لا يمكن على الإطلاق التعامل مع مثل هذه التهديدات التي تُعتبر جنونًا وقتلًا واضحًا لآلاف المرضى والجرحى في مستشفيات القطاع”.

وأضاف “وزارة الصحة ومستشفياتها باقية في أماكن عملها تقدّم ما عليها من واجبات، ولن تغادر أماكن عملها، ولن نخلي أي مستشفي في القطاع التي تمثل خدماتها إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع إلى 2329، في حين يواصل جيش الاحتلال غاراته على غزة، ويستعد لهجوم بري، بعد عملية غير مسبوقة نفذتها المقاومة قبل 9 أيام.

كما أكدت الوزارة إصابة 9042 شخصًا في الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل أكثر من 700 طفل في غزة حينئذ.