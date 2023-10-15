المدير العام للصحة في غزة للجزيرة مباشر: عائلات بأكملها استشهدت ولن نغادر أماكن عملنا (فيديو)

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش للجزيرة مباشر إن عائلات بأكملها استُشهدت جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع، مضيفا أن ثلاجات الموتى في المستشفيات ممتلئة عن آخرها بجثامين الشهداء.

وذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 2228 شهيدا و8744 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد البرش للجزيرة مباشر أن الطواقم الطبية لن تغادر أماكن عملها في المستشفيات، ولن تستجيب لدعوات الاحتلال في هذا الشأن، مشيرا إلى طلب الاحتلال من الطواقم الطبية في مستشفيات عدة بقطاع غزة مغادرتها.

وأضاف أن هناك أكثر من 35 ألف فلسطيني يحتمون بمجمع الشفاء الطبي في غزة من غارات الاحتلال.

وقال البرش إن الاحتلال يريد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.





وفي وقت سابق السبت، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن 15 فردا بالقطاع الصحي في غزة استُشهدوا، بينما أصيب العشرات منهم نتيجة القصف الإسرائيلي.

وذكرت أن 15 مستشفى في قطاع غزة تضررت جراء القصف الإسرائيلي، وتوقف اثنان منها عن الخدمة، كما تضررت 23 سيارة إسعاف نتيجة للقصف.