مقتل ضابط إسرائيلي برصاص جندي آخر شمالي الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد ضباطه برصاص جندي آخر عن طريق الخطأ وإصابة آخر، قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت “يُظهر التحقيق الأولي أن جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بنشاط عملياتي، الجمعة، كانوا يطاردون مشتبها فيهم برشق سيارة عسكرية بالحجارة”.

وأضاف “رصدت القوة سيارة مشبوهة بها مسلح، وأطلقت النار عليه. وفي الوقت نفسه، هرعت إلى المكان قوة أخرى عقب البلاغ، ويبدو أنها أصيبت نتيجة إطلاق النار من قوات الجيش”.

وتابع “قُتل ضابط احتياط، وأصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي كان إلى جانبه بجروح طفيفة”.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية زادت حدتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي حربا على غزة تحت اسم عملية “السيوف الحديدية”، ويسعى حاليا لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، وهو ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع، ووُصف بـ”التهجير القسري الثاني للفلسطينيين”، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.