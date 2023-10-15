بعد مجزرة دير البلح.. 14 شهيدا بقصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح (فيديو)

يأتي ذلك بعد مجزرة أخرى في دير البلح أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل

استُشهد 14 فلسطينيًّا في قصف منزلين برفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الأحد، وانتشلت فرق الإنقاذ والمتطوعون الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، بعد تحوّل منازلهم إلى حطام جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت شاشة الجزيرة مباشر مشاهد لرجل عجوز يسعى المنقذون إلى إخراجه من تحت الأنقاض بعد إصابته بجروح بليغة، وانتشل المتطوعون رضيعًا وامرأة بينما كان مصاب آخر تحت أثر الصدمة.

وانتشل المتطوعون وفرق الإنقاذ الشهداء والمصابين تحت أضواء الكشافات اليدوية بينما يقطع الاحتلال الكهرباء على القطاع.

وردَّد المتطوعون التكبيرات وهم ينتشلون الشهداء، وتضرعوا بالدعاء على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأبرياء في قصف مستمر على منازل المدنيين لليوم التاسع على التوالي، دون سابق إنذار.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ‎الشهداء بالقطاع ارتفع إلى 2329 غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وسقط شهداء وجرحى، فجر اليوم، باستهداف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط مدينة غزة، بينما وصل عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى الأقصى، أمس السبت، إثر قصف منزل في دير البلح.

#عاجل: شهداء وجرحى في استهداف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط مدينة غزة — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 15, 2023

وقال شهود عيان إن الاحتلال قصف المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل.

وأضافوا أن عشرات الأشخاص كانوا في المنزل لحظة قصفه، أغلبهم من الأطفال.

وأظهرت لقطات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في دير البلح ورفح، كما استهدفت طائراته سيارات الإسعاف، بينما تفاقم الوضع الإنساني جراء قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن غزة.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.