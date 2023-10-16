لحظة هروب أعضاء الكنيست عقب سماع صفارات الإنذار خلال انعقاد جلسة بحضور الرئيس ونتنياهو (فيديو)

أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، الكنيست الإسرائيلي على قطع جلسته، اليوم الاثنين، مما أدى إلى هروب أعضائه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

وأظهرت مقاطع مصورة هروب من كانوا في الكنيست نحو الملاجئ للاحتماء من الصواريخ، بعد أن دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”. وفي المقابل، بدأ جيش الاحتلال حربًا على غزة تحت اسم عملية “السيوف الحديدية”.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.