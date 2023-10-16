استشهدا معا.. أم من غزة تبكي طفليها في مشهد مفجع بعد قصف منزلها (فيديو)

ودّعت أم فلسطينية طفليها الشهيدين في مستشفى الشفاء بغزة، مساء أمس الأحد، في مشهد مؤلم ومؤثر.

وبكت الأم بحرقة شديدة أمام جثتي طفليها الشهيدين ليلى ومحمد، اللذين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وتستهدف طائرات الاحتلال -ضمن استهدافها للمدنيين- النساء والأطفال، وكشف حازم قاسم الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة أصاب منذ بداية السبت الماضي 1000 طفل.

وقال قاسم أمس لقناة الجزيرة مباشر، إن 300 شهيد فلسطيني سقطوا خلال 24 ساعة الماضية غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف لقطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، وخلّفت غاراته 2750 شهيدًا و9700 مصاب إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة تطهير عرقي ضد سكان غزة.

يأتي ذلك في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي وأكدت جاهزيتها لمواجهة أي اجتياح بري في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لهجوم محتمل.