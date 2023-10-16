سياسة

الجزيرة تحصل على صور أقمار صناعية للحشود الإسرائيلية شمال غزة (شاهد)

آليات عسكرية إسرائيلية متوجهة للحدود مع غزة
آليات عسكرية إسرائيلية متوجهة إلى الحدود مع غزة (الفرنسية)
16/10/2023-|آخر تحديث: 16/10/202310:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها الجزيرة حشودا واسعة للآليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وكشفت الصور التي التُقطت بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجود أكثر من 200 آلية عسكرية إسرائيلية على بُعد نحو 6 كيلومترات من شمال قطاع غزة.

وفي الصورة أدناه، تظهر المنطقة الحدودية على غلاف غزة قبل الحشد العسكري.

حدود قطاع غزة قبل الحشد الإسرايلي
حدود قطاع غزة قبل الحشد الإسرائيلي

وفي هذه الصورة، تظهر الآليات العسكرية الإسرائيلية يوم 14 أكتوبر على بُعد كيلومترات.

حشد عسكري إسرائيلي
حشد عسكري إسرائيلي

وفي الصورة التالية، يلاحَظ أيضا عشرات الآليات.

حشد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة - طوفان الأقصى
حشد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول (مواقع)

وتنتظر قوات الاحتلال أمرا سياسيا لشن هجوم بري وجوي وبحري، يتضمن “عملية برية كبيرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر