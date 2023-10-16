الجزيرة تحصل على صور أقمار صناعية للحشود الإسرائيلية شمال غزة (شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها الجزيرة حشودا واسعة للآليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وكشفت الصور التي التُقطت بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجود أكثر من 200 آلية عسكرية إسرائيلية على بُعد نحو 6 كيلومترات من شمال قطاع غزة.

وفي الصورة أدناه، تظهر المنطقة الحدودية على غلاف غزة قبل الحشد العسكري.

وفي هذه الصورة، تظهر الآليات العسكرية الإسرائيلية يوم 14 أكتوبر على بُعد كيلومترات.

وفي الصورة التالية، يلاحَظ أيضا عشرات الآليات.

وتنتظر قوات الاحتلال أمرا سياسيا لشن هجوم بري وجوي وبحري، يتضمن “عملية برية كبيرة”.