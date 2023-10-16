الجزيرة مباشر تحصل على صور حصرية تظهر وصول قوات مصرية إلى معبر رفح (شاهد)

معبر رفح البري مغلق منذ 8 أيام بعد أن استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مباشر

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات حصرية تظهر وصول قوات مصرية إلى معبر رفح الحدودي، اليوم الاثنين، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر المستمر منذ 10 أيام.

ويتجمع عشرات من الفلسطينيين حاملين الجنسيات الأجنبية وأجانب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على أمل فتح المعبر ليتمكنوا من الخروج من القطاع الذي يشهد عمليات قصف متواصل ليلًا ونهارًا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات في وقت لاحق، اليوم الاثنين، للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن المعبر “لا يزال مغلقا حاليًّا.. نأمل، نأمل، أن يكون مفتوحا في وقت لاحق من اليوم لمدة ساعات. ولكن مرة أخرى، ليس أمامنا سوى أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

وقال وائل أبو عمر الناطق باسم إدارة معبر رفح للجزيرة مباشر اليوم الاثنين إن معبر رفح البري مغلق منذ 8 أيام بعد أن استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مباشر؛ مما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المعبر وممرات العبور.

وأوضح أن المرافق تضررت بشكل كبير وأن القصف أدى إلى حفر كبيرة في مناطق من المعبر. ومنذ يوم الاثنين الماضي والمعبر مغلق أمام حركة السفر وحركة الشاحنات من قطاع غزة وإليه.

ونفت إسرائيل وحركة حماس التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقت أو فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية وعبور العالقين من الأجانب.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة أسفر عن 2760 شهيدًا و9800 مصاب، وذلك في أعقاب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.