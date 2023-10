الغارديان تتخلى عن رسام كاريكاتير بارز بعد 40 عاما من العمل بسبب رسم ساخر لنتنياهو

أفادت تقارير إخبارية بريطانية عديدة بأن صحيفة الغارديان قررت التخلي عن رسام الكاريكاتير الشهير ستيف بيل بعد 40 عامًا من العمل لديها بسبب رسم ساخر اعتُبر “معاديًا للسامية”.

وصوّر بيل للغارديان في رسم ساخر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقطع بمشرط من جسده قطعة على شكل قطاع غزة، مع عبارة “سكان غزة.. اخرجوا الآن”؛ مما أثار انتقادات واعتُبر معاداة للسامية، ويمثل استدعاء لصورة المقرض اليهودي في مسرحية “تاجر البندقية” للروائي الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير الذي كان يطالب بـ”رطل من اللحم” مقابل دينه من “التاجر”.

وكتب بيل على صفحته على منصة إكس أنه سلّم ذلك الكاريكاتير في الساعة 11 صباحًا للصحيفة ثم فوجئ بمكالمة هاتفية تخبره برفض نشر رسمه باعتباره يحمل “استعارة معادية للسامية”.

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy

— Steve Bell (@BellBelltoons) October 9, 2023