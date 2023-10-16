القسام تعلن قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود برشقات صاروخية ردا على مجازر غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت تل أبيب وأسدود ومطار بن غوريون اليوم الاثنين برشقات صاروخية ردًّا على المجازر في حق المدنيين بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار قوي في تل أبيب لم تعقبه أصوات صافرات الإنذار، وأن صاروخًا سقط في البحر قبالة شواطئ تل أبيب.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات “غلاف غزة”.

רקטה נפלה בים מול חופי גוש דן, הדי פיצוצים נשמעו באזור; בהתאם למדיניות פיקוד העורף לא נשמעה אזעקה@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) October 16, 2023

إصابات مباشرة

وقال رئيس بلدية عسقلان “إن صواريخ غزة أصابت بشكل مباشر 182 مبنى في عسقلان وحدها، وتسببت في أضرار فيها منذ بدء الحرب”.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمار أحياء بأكملها، ويدور الحديث حاليًّا عن عملية برية تجهز لها إسرائيل لدخول غزة التي تحاصرها منذ 2006.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 2808 فلسطينيين، وإصابة 10950، بحسب وزارة الصحة بغزة، في حين قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن عدد الشهداء تجاوز 4 آلاف حتى الآن.