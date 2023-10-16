المتحدث باسم داخلية غزة: أعداد الشهداء الحقيقية تفوق 4 آلاف (فيديو)

البزم: هناك ما يربو على 1000 شهيد لا يزالون تحت أنقاض منازل ومبان دمرها القصف

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إن العدد الحقيقي للشهداء في القطاع المحاصر جراء العدوان الإسرائيلي يفوق 4 آلاف شهيد.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ 10 أيام أسفر عن استشهاد 2750 وإصابة 9700 آخرين.

وأضاف البزم في مداخلة مع الجزيرة مباشر أن الرقم المعلن من جانب وزارة الصحة هو أرقام الشهداء الذين وصلوا بالفعل إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن هناك ما يربو على 1000 شهيد لا يزالون تحت أنقاض منازل ومبان دمرها القصف الإسرائيلي العنيف.

وأشار البزم إلى أن سلطات الدفاع المدني عاجزة عن انتشال مئات من الشهداء من تحت الأنقاض، نظرًا إلى أن حجم العدوان يفوق أي قدرات للقطاع المحاصر.

وأوضح أن استهداف الاحتلال للعاملين في الدفاع المدني والإسعاف يعوق إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وقال إنه يخشى من ارتفاع كبير في أعداد الشهداء، نظرًا إلى أن المستشفيات في القطاع على شفا الانهيار مما يهدد حياة المصابين.

ودعا البزم الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر لدعم الفلسطينيين والضغط لطرد سفراء إسرائيل من بلدانهم وإغلاق مكاتب تمثيلها.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.